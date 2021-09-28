https://news.day.az/society/1384862.html В Товузе автомобиль сбил школьника
В Товузе автомобиль сбил школьника
В Товузе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Абулбейли перед средней школой имени Адиля Гасымова.
Автомобиль сбил Садыгова Ровшана Натиг оглу (2012 г.р.). Школьник был госпитализирован. При осмотре врачи диагностировали перелом обеих ног.
Проводится расследование.
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