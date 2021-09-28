В Товузе автомобиль сбил школьника

В Товузе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Абулбейли перед средней школой имени Адиля Гасымова.

Автомобиль сбил Садыгова Ровшана Натиг оглу (2012 г.р.). Школьник был госпитализирован. При осмотре врачи диагностировали перелом обеих ног.

Проводится расследование.