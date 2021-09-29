https://news.day.az/society/1385276.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
28 сентября в 22:48 в Закатальском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Магнитуда подземных толчков составила 3,1. Землетрясение не ощущалось.
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