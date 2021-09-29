В Азербайджане произошло землетрясение

28 сентября в 22:48 в Закатальском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Магнитуда подземных толчков составила 3,1. Землетрясение не ощущалось.