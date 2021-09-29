https://news.day.az/society/1385303.html В Азербайджане полностью восстановлено очное обучение
В Азербайджане полностью восстановлено очное обучение
В Азербайджане с сегодняшнего дня возобновляется обучение в очной форме в V-XI классах общеобразовательных учреждений, а также во внешкольных, профессиональных, средних и высших учебных заведениях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, первый урок в учебных заведениях будет посвящен теме "Карабах - это Азербайджан!".
Ожидается, что в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных учреждениях страны будут обучаться 1 589 829 человек. 132 881 человек будет обучаться в IX классах и 91 538 - в XI классах общеобразовательных школ.
Напомним, что занятия в очной форме в начальных (I-IV) классах общеобразовательных учреждений были восстановлены 22 сентября.
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