В Кяльбаджаре открылся хлебопекарный цех

По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, на освобожденных территориях продолжаются работы по комплексному строительству военных городков и других военных объектов, а также сдаче их в эксплуатацию военнослужащим.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Минобороны.

В целях дальнейшего улучшения продовольственного обеспечения военнослужащих в Кяльбаджаре состоялось открытие хлебопекарного цеха.

В церемонии приняли участие заместитель министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов и командующий Сухопутными войсками генерал-майор Энвер Эфендиев.

Было отмечено, что цех, построенный с целью обеспечения военнослужащих, несущих службу в Кяльбаджарском районе, свежим хлебом, оснащен современным оборудованием и инвентарем. Подведены надлежащие коммуникации, установлен генератор для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

После ознакомления с созданными в цехе условиями командованию были переданы поручения министра обороны по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава.