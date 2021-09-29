Шотландская компания построит пластиковую дорогу в Азербайджане

Шотландская компания "MacRebur", использующая в строительстве дорог пластиковые отходы, начала сотрудничество с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, компания подписала новый договор на 1 млн. фунтов стерлингов по обновлению дорожной инфраструктуры Азербайджана.

В соответствии с договором, в стране планируется строительство пластиковой дороги протяженностью 1690 км. С этой целью для улучшения дорог Азербайджана будет использовано более 500 тонн пластиковых отходов, не подвергающихся вторичной переработке.