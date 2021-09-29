Как долго продлятся дожди в Азербайджане?

"В последние дни в стране наблюдается пасмурная, дождливая погода. После продолжительной летней засухи дожди наполнили реки".

Как передаёт Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

По ее словам, уровень воды в верхнем течение Куры, в пункте Гыраг Кесемен превысил десятидневную норму на 21 процент, а в нижнем течении, в пункте Кура-Ширван, уровень воды повысился на 10 см. Наибольшее количество осадков выпало на севере и востоке страны. Такие погодные условия приводят к улучшению качества воздуха, его очистке, обогащению кислородом.

У.Тагиева отметила, что нестабильная, временами дождливая погода на территории страны сохранится до 1 октября.