Чиновники задержаны за коррупцию

В прокуратуре Евлахского района было проведено расследование по факту присвоения денежных средств должностными лицами муниципалитета Аран Евлахского района.

Как сообщили АПА в прокуратуре Евлахского района, установлено, что из денежных средств, полученных должностными лицами муниципалитета в 2013-2018 гг. наличными в почтовых и банковских филиалах, 63 тыс. манатов были списаны без подтверждающих документов и без оформления хозяйственных расходов, 109 тыс. манатов за земельные участки, проданные муниципалитетом различным юридическим лицам, не были перечислены на счет муниципалитета, также установлено, что в результате присвоения с использованием различных коррупционных схем денежных средств в бюджете муниципалитета, был нанесен ущерб на общую сумму 259 тысяч манатов, передает Day.Az.

По факту в прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (Присвоение или растрата в крупном размере) Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.