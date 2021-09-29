В последние десятилетия в Баку становится все больше дождливых дней.

Об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Она напомнила, что 28-29 сентября 2016 года в Баку шел сильный дождь, не характерный для этого месяца, и количество выпавших осадков составило 47 миллиметров, что в три раза превысило среднемесячную норму.

"23 сентября 2018 года за четыре часа в Баку и на Абшеронском полуострове в результате проливного дождя выпало 34 миллиметра осадков, что на 198 процентов превысило климатическую норму. Климатические изменения все чаще оказывают влияние на нашу повседневную жизнь", - сказала Тагиева.