В Баку сохранится дождливая погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет дождливо, прогнозируется умеренный северо-восточный ветер, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидаются переменные дожди, в северных и восточных районах - ливни, на горных территориях прогнозируется град. Утром местами туман, восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 11-16, днем - 17-22 градуса тепла, в горах ночью - 4-8, днем - 8-13 градусов тепла.