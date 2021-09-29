МВД назвало условие посещения интернет-клубов в Азербайджане

В Азербайджане граждане в возрасте старше 18 лет смогут посещать компьютерные игровые залы только при наличии COVID-паспортов.

Об этом сказал начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

"Граждане, которые по определенным причинам не могут пройти вакцинацию от коронавируса, могут посещать места, где требуются COVID-паспорта, при наличии сертификата о противопоказании к вакцинации. В компьютерных игровых залах, так же как и в других закрытых помещениях, должны соблюдаться общие правила, такие как использование средств индивидуальной защиты дыхательных путей, соблюдение социальной дистанции и гигиены рук. В случае нарушения карантинного режима физические и юридические лица будут привлекаться к административной ответственности. Владелец помещения несет прямую ответственность за нарушение требований карантина", - сказал Гаджиев.

Напомним, что с первого октября в Азербайджане возобновляется работа кинотеатров, театров и конференц-залов, объектов сферы отдыха и развлечений, детских развлекательных центров и кинотеатров при крупных торговых центрах, а также компьютерных игровых залов.