https://news.day.az/society/1385531.html Сотрудники МЧС вызволили граждан из автомобиля в подтопленном тоннеле - ВИДЕО
Сотрудники МЧС вызволили граждан из автомобиля в подтопленном тоннеле - ВИДЕО
МЧС Азербайджана опубликовало статистику аварийно-спасательных операций, осуществленных за минувшие сутки на основании звонков, поступивших на горячую линию 112.
Как сообщили в ведомстве, соответствующими структурами были проведены неотложные мероприятия по 25 случаям возникновения пожаров и шести фактам пребывания граждан в беспомощном положении.
В общей сложности за минувшие сутки были спасены восемь человек, в том числе двое граждан из автомобиля, застрявшего в подтопленном тоннеле на территории Сабунчинского района Баку.
В настоящее время продолжаются работы по отводу дождевой воды, затопившей проезжую часть.
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