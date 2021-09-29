Сотрудники МЧС вызволили граждан из автомобиля в подтопленном тоннеле

МЧС Азербайджана опубликовало статистику аварийно-спасательных операций, осуществленных за минувшие сутки на основании звонков, поступивших на горячую линию 112.

Как сообщили в ведомстве, соответствующими структурами были проведены неотложные мероприятия по 25 случаям возникновения пожаров и шести фактам пребывания граждан в беспомощном положении.

В общей сложности за минувшие сутки были спасены восемь человек, в том числе двое граждан из автомобиля, застрявшего в подтопленном тоннеле на территории Сабунчинского района Баку.

В настоящее время продолжаются работы по отводу дождевой воды, затопившей проезжую часть.