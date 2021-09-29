Возбуждено уголовное дело в связи с выдачей поддельных COVID-паспортов в центральной больнице Агстафы

В прокуратуре Агстафинского района проведено расследование в связи с информацией о незаконной выдаче COVID-паспортов в Агстафинской центральной районной больнице.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Агстафинского района, были установлены обоснованные подозрения в выдаче должностными лицами указанной больницы поддельных COVID-паспортов без проведения вакцинации, возбуждено уголовное дело по статье 313 (Служебный подлог) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются интенсивные следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к совершению вышеуказанного преступления.