https://news.day.az/society/1385580.html В бакинском метро ужесточат проверку? - Официальный ответ
В бакинском метро ужесточат проверку? - Официальный ответ
"В нынешней ситуации невозможно будет проверить наличие ковид-паспортов у пассажиров".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил начальник службы движения ЗАО "Бакинский Метрополитен" Эльхан Мамедов.
По его словам, этот документ проверяется в различных организациях и учреждениях, а также в вузах, поэтому проверять паспорт COVID в метро не нужно: "Как вам известно, с сегодняшнего дня начались занятия и в вузах, и в средних школах. В этой связи сегодня наблюдается относительный рост пассажиропотока. Просим пассажиров при входе на станции надевать медицинские маски, соблюдать равномерное распределение по платформе, не удерживать двери вагонов".
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