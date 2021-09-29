В бакинском метро ужесточат проверку?

"В нынешней ситуации невозможно будет проверить наличие ковид-паспортов у пассажиров".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил начальник службы движения ЗАО "Бакинский Метрополитен" Эльхан Мамедов.

По его словам, этот документ проверяется в различных организациях и учреждениях, а также в вузах, поэтому проверять паспорт COVID в метро не нужно: "Как вам известно, с сегодняшнего дня начались занятия и в вузах, и в средних школах. В этой связи сегодня наблюдается относительный рост пассажиропотока. Просим пассажиров при входе на станции надевать медицинские маски, соблюдать равномерное распределение по платформе, не удерживать двери вагонов".