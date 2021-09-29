https://news.day.az/society/1385605.html Дочь Полада Гашимова посетила могилу отца в первый учебный день - Трогательное фото
Дочь Полада Гашимова посетила могилу отца в первый учебный день - Трогательное фото
Дочь шехида, национального героя Полада Гашимова Айбениз Гашимова посетила могилу отца в свой первый учебный день.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, Айбениз пришла на могилу отца в белом халате в первый учебный день. Дело в том, что А.Гашимова в этом году поступила в Азербайджанский медицинский университет.
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