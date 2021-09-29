https://news.day.az/society/1385668.html В Азербайджане выявлено еще 842 случая заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 842 случая заражения коронавирусом
В Азербайджане за последние сутки выявлено 842 случая заражения коронавирусом, 2 062 человек вылечились, 15 - скончались, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 483 128 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 457 144 человека вылечились, 6 513 - скончались, число активных больных составляет 19 471.
За последние сутки в стране проведено 9 668 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 849 531.
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