Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 67 977 человек, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 15 583, вторую - 52 395.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 485 952.

При этом первую дозу препарата получили 4 745 715, вторую - 3 740 237 человек.