https://news.day.az/society/1385671.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 67 977 человек, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 15 583, вторую - 52 395.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 485 952.
При этом первую дозу препарата получили 4 745 715, вторую - 3 740 237 человек.
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