В Азербайджане определен порядок назначения пособия опекунам, воспитавшим 5 и более детей

В Азербайджане определен порядок назначения пособия мужчинам-опекунам, воспитавшим пять и более детей до восьмилетнего возраста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информация об этом отражена в изменении, внесенном Кабинетом министров в "Правила регистрации, рассмотрения и хранения документов и информации, представляемых для определения социальных пособий, пенсий и компенсаций".

Таким образом, в список документов, требующихся для назначения пособия по возрасту мужчинам-опекунам, воспитавшим пять и более детей до восьмилетнего возраста, входят:

- копия документа, подтверждающего опеку;

- справка представительств главы местной исполнительной власти по административно-территориальным округам или участковым административно-территориальным округам о том, что мужчина-опекун воспитал пять и более детей до восьмилетнего возраста;

Для назначения пособия по возрасту отцам-одиночкам, усыновившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и более детей, требуются следующие документы:

- справка представительств главы местной исполнительной власти по административно-территориальным округам или участковым административно-территориальным округам о том, что отец без заключения брака в одиночку воспитал до восьмилетнего возраста пять и более детей;

- копия вступившего в законную силу судебного постановления об усыновлении ребенка.