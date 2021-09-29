В Азербайджане определен порядок назначения пособия опекунам, воспитавшим 5 и более детей
В Азербайджане определен порядок назначения пособия мужчинам-опекунам, воспитавшим пять и более детей до восьмилетнего возраста.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информация об этом отражена в изменении, внесенном Кабинетом министров в "Правила регистрации, рассмотрения и хранения документов и информации, представляемых для определения социальных пособий, пенсий и компенсаций".
Таким образом, в список документов, требующихся для назначения пособия по возрасту мужчинам-опекунам, воспитавшим пять и более детей до восьмилетнего возраста, входят:
- копия документа, подтверждающего опеку;
- справка представительств главы местной исполнительной власти по административно-территориальным округам или участковым административно-территориальным округам о том, что мужчина-опекун воспитал пять и более детей до восьмилетнего возраста;
Для назначения пособия по возрасту отцам-одиночкам, усыновившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и более детей, требуются следующие документы:
- справка представительств главы местной исполнительной власти по административно-территориальным округам или участковым административно-территориальным округам о том, что отец без заключения брака в одиночку воспитал до восьмилетнего возраста пять и более детей;
- копия вступившего в законную силу судебного постановления об усыновлении ребенка.
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