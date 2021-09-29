https://news.day.az/society/1385682.html В Азербайджане изменились правила назначения пособий для многодетных матерей
В Азербайджане изменились правила назначения пособий для многодетных матерей
В Азербайджане пособия смогут получать многодетные матери, воспитавшие пять и более детей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в изменении, внесенном Кабинетом министров в "Правила регистрации, рассмотрения и хранения документов и информации, представляемых для определения социальных пособий, пенсий и компенсаций".
Согласно изменению, для назначения пособия многодетной матери будет требоваться справка представительства главы местной исполнительной власти по административно-территориальному округу или по участковому административно-территориальному округу о том, что женщина родила и воспитала до восьмилетнего возраста пять и более детей.
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