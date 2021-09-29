На проспекте 8 Ноября в Баку установлены специальные светофоры

В Баку для обеспечения удобства пешеходов еще в двух местах повышен уровень безопасности движения. Так, Бакинское транспортное агентство (БТА) установило новые светофоры со специальным кнопками у пешеходного перехода на 4-полосном участке проспекта 8 Ноября, сообщили в среду Trend в БТА, передает Day.Az.

В агентстве добавили, что также было оптимизировано движение на перекрестке улиц Сергея Есенина и Алмаса Илдырыма в поселке Мардакян, где были установлены пандусы, что сделает комфортным передвижение лиц с ограниченными возможностями, граждан с детскими колясками и пожилых людей.