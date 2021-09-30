Умер находившийся под арестом экс-депутат Рафаэль Джабраилов

Умер находившийся под арестом бывший депутат Рафаэль Джабраилов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, заразившийся несколько дней назад COVID-19 Рафаэль Джабраилов скончался в больнице, где проходил лечение.

Напомним, Рафаэля Джабраилова признали виновным в мошенничестве. По решению суда была избрана мера пресечения в виде ареста.