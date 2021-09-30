https://news.day.az/society/1385834.html Умер находившийся под арестом экс-депутат Рафаэль Джабраилов
Умер находившийся под арестом экс-депутат Рафаэль Джабраилов
Умер находившийся под арестом бывший депутат Рафаэль Джабраилов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, заразившийся несколько дней назад COVID-19 Рафаэль Джабраилов скончался в больнице, где проходил лечение.
Напомним, Рафаэля Джабраилова признали виновным в мошенничестве. По решению суда была избрана мера пресечения в виде ареста.
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