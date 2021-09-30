"Ени Клиника" о причине смерти экс-депутата Рафаэля Джабраилова

Экс-депутат Рафаэль Джабраилов поступил в больницу с сатурацией 60.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в медучреждении "Ени клиника".

"Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось", - сказали в медучреждении.

Отметим, что Рафаэль Джабраилов был арестован по статьям 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям) УК Азербайджана.

Возбужденное в его отношении уголовное дело рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям.