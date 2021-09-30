Минобразования Азербайджана может предоставить кредиты около 40 тыс. студентов

Министерство образования может предоставить кредиты около 40 тысячам студентов.

Об этом в интервью AzTV сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в октябре в связи с предоставлением студентам кредитов, как социальных, так и стандартных, начнет функционировать электронная система: "Студенты смогут подключиться к ней посредством ввода своего FİN-кода. Если в семье есть человек с инвалидностью, семья получает адресную социальную помощь, студенту может быть предоставлен социальный кредит, в остальных случаях может быть предоставлен стандартный кредит".

Министр добавил, что уставный капитал Образовательного студенческого кредитного фонда составляет 80 миллионов манатов.

"Если у студента нет возможности оплатить учебу, он может обратиться за кредитом. Это долгосрочный кредит, который предусматривает и ряд льгот. То есть, если студент демонстрирует хорошие результаты в учебе, то делаются уступки в связи с погашением процентов или основной суммы кредита", - сказал Амруллаев.

Напомним, что 17 июня 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по созданию и обеспечению деятельности Образовательного студенческого кредитного фонда. Согласно указу, при министерстве образования Азербайджана был создан Образовательный студенческий кредитный фонд. Фонд создан в целях обеспечения доступности образования для лиц из малообеспеченных слоев населения, создания равных возможностей в получении образования и расширения сферы охвата образования.