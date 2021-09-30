В Новханы мужчина убил человека киркой и закопал труп

В Новханы совершено убийство.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в 1-й отдел полиции Сумгайытского городского управления полиции поступила информация о том, что 29 сентября около 3 часов в одном из домов в дачном массиве в Новханы житель Товузского района Р.Алиханов киркой убил вошедшего во двор 40-45-летнего мужчину и закопал его тело во дворе соседнего дома.

Сотрудники полиции и прокуратуры города незамедлительно приняли соответствующие меры.

Тело эксгумировано, принимаются меры по установлению личности покойного.

Р.Алиханов задержан и передан следствию.