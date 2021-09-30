Скончавшийся от COVID-19 экс-депутат Рафаэль Джабраилов отказался от вакцинации

Скончавшийся сегодня от коронавируса экс-депутат Рафаэль Джабраилов страдал хроническими заболеваниями и отказался от вакцинации.

Об этом сообщает Пенитенциарная служба Минюста, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Джабраилов, привлеченный ранее к уголовной ответственности за мошенничество и злоупотребление служебными полномочиями, скончался 30 сентября в медучреждении "Ени клиника", где находился на лечении.

В сообщении отмечается, что заседание по делу экс-депутата в Бакинском суде по тяжким преступлениям было перенесено из-за того, что его адвокат заразился коронавирусной инфекцией.

"После этого у Джабраилова был взят тест на коронавирус, который оказался положительным. Он категорически отказался от вакцинации, которая проводится в исправительных учреждениях на добровольной основе. Страдавший диабетом и гипертонией Джабраилов (1958 года рождения) получал необходимое лечение. В связи с хроническими заболеваниями он входил в группу риска. Учитывая это, 28 сентября Джабраилов для продолжения лечения был госпитализирован в медучреждение "Ени клиника". Там он скончался, несмотря на лечение", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее "Ени клиника" прокомментировала смерть от коронавируса Джабраилова. По данным медучреждения, он поступил в него с сатурацией 60.

Ранее сообщалось, что Джабраилов был арестован по статьям 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям) УК Азербайджана.

Возбужденное в его отношении уголовное дело рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям.