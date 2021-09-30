https://news.day.az/society/1386066.html В Азербайджане часть поступлений от штрафов перечислят в Фонд YAŞAT
В Азербайджане часть поступлений от штрафов перечислят в Фонд YAŞAT
В Азербайджане предложено перечислять в Фонд YAŞAT часть поступлений от финансовых санкций и штрафов, налагаемых налоговыми органами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусматривает поправка в Налоговый кодекс, обсужденная в четверг на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Изменение предусматривает перечисление части средств, поступивших на счет министерства экономики от финансовых санкций и штрафов, наложенных налоговыми органами, на нужды государственного и общественного значения, а также в Фонд YAŞAT.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.
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