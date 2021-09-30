В Азербайджане часть поступлений от штрафов перечислят в Фонд YAŞAT

В Азербайджане предложено перечислять в Фонд YAŞAT часть поступлений от финансовых санкций и штрафов, налагаемых налоговыми органами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусматривает поправка в Налоговый кодекс, обсужденная в четверг на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Изменение предусматривает перечисление части средств, поступивших на счет министерства экономики от финансовых санкций и штрафов, наложенных налоговыми органами, на нужды государственного и общественного значения, а также в Фонд YAŞAT.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.