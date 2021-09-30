В Азербайджане инвалиды войны освобождены от уплаты некоторых государственных пошлин

Лица, у которых установлена инвалидность в связи с войной, освобождены от уплаты государственной пошлины за судебные иски, нотариальным документам по купле-продаже или обмену квартиры или дома (части дома).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон "О государственной пошлине", который был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.