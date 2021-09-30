https://news.day.az/society/1386082.html В Азербайджане инвалиды войны освобождены от уплаты некоторых государственных пошлин
В Азербайджане инвалиды войны освобождены от уплаты некоторых государственных пошлин
Лица, у которых установлена инвалидность в связи с войной, освобождены от уплаты государственной пошлины за судебные иски, нотариальным документам по купле-продаже или обмену квартиры или дома (части дома).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон "О государственной пошлине", который был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
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