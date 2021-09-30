Какой будет погода в октябре?

В отдельные дни октября в Баку ожидается 25 градусов тепла, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В октябре среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близкой к климатической норме.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается в пределах 15-17 градусов тепла.

Ночью ожидается 11-16 градусов тепла, днем 17-22 градуса тепла.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, местами несколько превышать ее (норма 26-40 мм).