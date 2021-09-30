В Азербайджане эти семьи получат ежемесячно 200 манатов

"21 манат ежемесячной коммунальной оплаты для семей шехидов заменен на стипендию, которая увеличилась на 200 манатов".

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Муса Гулиев, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Депутат отметил, что предоставляемые семьям шехидов пособия заменяются средствами в размере 200 манатов. По его словам, оба законопроекта направлены на поддержку социальной защиты лиц, нуждающихся в социальной защите.

Отметим, пособие для членов семьи шехидов было объединено с Президентской стипендией. Размер стипендии увеличен с 300 до 500 манатов.