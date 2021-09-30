В Азербайджане за сутки выявлено 774 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 774 случая заражения коронавирусом, 1 778 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

12 пациентов с коронавирусом скончались.