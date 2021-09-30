https://news.day.az/society/1386137.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 68 676 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 16 517, вторую дозу получили 52 159 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 8 554 628, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 762 232, вторую дозу получили 3 792 396 человек.
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