В Баку арестовали автохулигана - ФОТО - ВИДЕО
Вчера в азербайджанском сегменте Сети распространилась публикация, свидетельствующая о совершении водителем автомобиля BMW хулиганских действий на пересечении улиц Гасана Алиева и Кероглу Рагимова в Наримановском районе Баку.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сотрудникам отдела Государственной дорожной полиции удалось установить личность нарушителя. Им оказался житель столицы Асиф Нифтали, который был задержан.
В его отношении составлен протокол по статье Кодекса об административных проступках.
Решением Наримановского районного суда А.Нифтали был арестован в административном порядке на 15 суток, а также лишен права управлять транспортным средством на год.
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