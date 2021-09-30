В Баку арестовали автохулигана

Вчера в азербайджанском сегменте Сети распространилась публикация, свидетельствующая о совершении водителем автомобиля BMW хулиганских действий на пересечении улиц Гасана Алиева и Кероглу Рагимова в Наримановском районе Баку.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудникам отдела Государственной дорожной полиции удалось установить личность нарушителя. Им оказался житель столицы Асиф Нифтали, который был задержан.

В его отношении составлен протокол по статье Кодекса об административных проступках.

Решением Наримановского районного суда А.Нифтали был арестован в административном порядке на 15 суток, а также лишен права управлять транспортным средством на год.