https://news.day.az/society/1386179.html Экс-глава ИВ Евлаха вновь арестован
Экс-глава ИВ Евлаха вновь арестован
Проведен судебный процесс по уголовному делу бывшего главы исполнительной власти Евлахского района Годжи Самедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Экс-глава исполнительной власти приговорен Шекинским судом по тяжким преступлениям к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Самедов был задержан в зале суда.
Отметим, что ранее Годжа Самедов был освобожден из-за проблем со здоровьем и перенес серьезную операцию на сердце.
Он был арестован в 2019 году Службой государственной безопасности (СГБ). Ранее ему изменили меру пресечения по состоянию здоровья, запретив куда-либо выезжать.
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