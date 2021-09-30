Экс-глава ИВ Евлаха вновь арестован

Проведен судебный процесс по уголовному делу бывшего главы исполнительной власти Евлахского района Годжи Самедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Экс-глава исполнительной власти приговорен Шекинским судом по тяжким преступлениям к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Самедов был задержан в зале суда.

Отметим, что ранее Годжа Самедов был освобожден из-за проблем со здоровьем и перенес серьезную операцию на сердце.

Он был арестован в 2019 году Службой государственной безопасности (СГБ). Ранее ему изменили меру пресечения по состоянию здоровья, запретив куда-либо выезжать.