https://news.day.az/society/1386250.html Состоялось очередное заседание по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана
Состоялось очередное заседание по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре