Состоялось очередное заседание по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

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