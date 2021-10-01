Минздрав назвало еще одну болезнь, распространившуюся в Азербайджане в пандемию

"Синдром хронической усталости - это психологическая проблема, для которой характерны такие симптомы, как снижение умственной и физической работоспособности, желание дистанцироваться от социума, постоянное чувство усталости и переутомления, упадок сил, не проходящий даже после длительного отдыха".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал специалист Минздрава Закир Алиев.

По его словам, у некоторых пациентов он может проявляться только в форме легкой усталости и низкой энергии, но при повышенной утомляемости он может достигать уровней, при которых человек даже каждодневную работу не может выполнять самостоятельно.

"Синдром можно охарактеризовать как психологическую проблему, но, помимо психологического измерения, он также имеет последствия на умственную и физическую деятельность. Чувство эмоционального истощения и исчерпания энергии у пациентов вызывает такие проблемы, как тошнота, мышечные боли, рассеянность и недостаточная концентрация внимания. Несмотря на то, что синдром хронической усталости является очень распространенной проблемой, однако еще не установлена точная причина ее возникновения. Заболевание обычно поражает людей в возрасте от 30 до 50 лет и чаще встречается у женщин, чем у мужчин. У большинства людей с синдромом возникают боли в мышцах и суставах, постоянная усталость и недостаток энергии в течение как минимум 6 месяцев.

Хотя все в основном обращают внимание на статистику летальных исходов во время пандемии, однако некоторые пациенты все еще сталкиваются с последствиями после коронавируса. Одна из таких проблем со здоровьем - хроническая усталость, и с момента появления COVID-19 все чаще приходится слышать название этой болезни. Во время пандемии синдром хронической усталости стал широко распространен. Это вызвано как прямыми, так и косвенными последствиями болезни (стресс, напряжение, страх). Вопреки распространенному мнению, после полноценного сна пациенты не чувствуют себя отдохнувшими. По этой причине пациенты с хроническим переутомлением, которое длится 6 месяцев и более, в обязательно порядке должны обратиться за помощью к врачу".

З.Алиев отметил, что испытывать чувство усталости временами свойственно каждому человеку:

"Симптомы хронической усталости схожи с симптомами, вызванными кратковременным стрессом от переутомления. Поэтому необходимо понимать разницу между хроническим явлением и обычным желанием отдохнуть. Для определения наличия этого синдрома пациенты должны быть обследованы специалистами. Главным отличием синдрома хронической усталости от простого переутомления является тот факт, что после длительного отдыха чувство переутомления проходит и организм опять готов к работе. Хроническая усталость, напротив, сохраняется при сниженных нагрузках на организм и не проходит даже после крепкого сна.

Основными симптомами синдрома хронической усталости являются: бессонница и нарушение сна; мышечное напряжение в области головы, шеи, плеч, спины; рассеянность, ухудшение памяти и способности к концентрации внимания, замедление темпа мыслительных процессов; сниженная работоспособность; расстройство аппетита, нарушение пищеварительной функции; психологические расстройства; нарушение двигательной активности; негативное отношение к работе и желание дистанцироваться от социума; ослабление иммунной системы; повышенная тревожность, депрессия.

Хроническую усталость можно легко диагностировать в результате обследований и диагностических тестов, проведенных у пациентов, обращающихся за медицинской помощью с вышеуказанными симптомами. Поскольку симптомы болезни параллельны многим психологическим заболеваниям, необходимо подробно изучить историю болезни пациента. В то же время необходимо изучить соответствующие анализы крови и методы визуализации, чтобы полностью понять, что усталость и подобные симптомы у людей вызваны другим заболеванием.

Также принимаются во внимание такие факторы, как тяжесть заболевания, влияние на повседневную жизнь и трудовую деятельность, а также то, как планируется процесс лечения у людей с диагнозом синдрома хронической усталости.

Для этого создаются мультидисциплинарные группы из психиатров, психологов и других специалистов по определению методов диагностики и лечения. К сожалению, в настоящее время не существует стопроцентно эффективного метода лечения от синдрома хронической усталости. Наиболее действенные эффективные методы борьбы с синдромом - это регулярно заниматься спортом, повышать способность пациентов справляться со стрессом и решать проблемы, а также снижать темп интенсивной работы, то есть упорядочить соотношение труда и отдыха.

Если заболевание не оказывает серьезного влияния на повседневную жизнь и человек может заниматься рутинными делами, то прием лекарственных препаратов может не понадобиться. При этом использование антидепрессантов может потребоваться пациентам, которые болезненно переносят синдром, лицам с панической боязнью внезапно лишиться работы (психологи называют ее stop-job-фобией), а также лицам со сниженной коммуникативной активностью и страдающим депрессией. В то же время, если лечащий врач сочтет необходимым, то могут применяться медикаментозное лечение и психологические методы лечения для укрепления иммунной системы, уменьшения боли в мышцах и суставах, и обеспечения нормального режима сна".

Специалист также отметил, преодолеть переутомление и упадок сил поможет минерально-витаминный комплекс, содержащий витамины C, D, E, B6 и B12, а также цинк и магний.