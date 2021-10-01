https://news.day.az/society/1386308.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Губе произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук.
Землетрясение произошло в 09:28 по местному времени в Губинском районе в 6 км к западу от станции Губа. Землетрясение не ощущалось.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, магнитуда составила 3,1.
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