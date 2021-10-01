Около 2000 участникам войны назначена инвалидность

"На сегодняшний день 5281 военнослужащий, получивший ранения в Великой Отечественной войне, был осмотрен на дому или в стационаре, где он проходил лечение".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в ходе программы "Социальный час" ообщила заместитель Председателя Правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Матанат Мамедова.

Она отметила, что около 2000 ветеранам были назначены различные степени инвалидности.