https://news.day.az/society/1386377.html Около 2000 участникам войны назначена инвалидность
Около 2000 участникам войны назначена инвалидность
"На сегодняшний день 5281 военнослужащий, получивший ранения в Великой Отечественной войне, был осмотрен на дому или в стационаре, где он проходил лечение".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в ходе программы "Социальный час" ообщила заместитель Председателя Правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Матанат Мамедова.
Она отметила, что около 2000 ветеранам были назначены различные степени инвалидности.
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