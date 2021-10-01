https://news.day.az/society/1386388.html В Азербайджане создается система "Электронная прокуратура" - Кямран Алиев
В Азербайджане создается система "Электронная прокуратура" - Кямран Алиев
В органах прокуратуры Азербайджана ведутся работы по созданию системы "Электронная прокуратура".
Об этом сказал в пятницу генеральный прокурор Кямран Алиев на мероприятии, посвященном Дню работников прокуратуры Азербайджана - 1 октября, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Работы уже начались и завершатся в ближайшее время, после чего будет запущена система "Электронная прокуратура", - сказал Алиев.
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