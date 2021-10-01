В Азербайджане создается система "Электронная прокуратура"

В органах прокуратуры Азербайджана ведутся работы по созданию системы "Электронная прокуратура".

Об этом сказал в пятницу генеральный прокурор Кямран Алиев на мероприятии, посвященном Дню работников прокуратуры Азербайджана - 1 октября, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Работы уже начались и завершатся в ближайшее время, после чего будет запущена система "Электронная прокуратура", - сказал Алиев.