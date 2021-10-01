В Азербайджане названа доля населения в возрасте старше 65 лет

В Азербайджане семь процентов населения составляют граждане в возрасте старше 65 лет, что является хорошим показателем по сравнению с другими странами региона.

Об этом сказал в пятницу Trend глава азербайджанского представительства Фонда народонаселения ООН Фарид Бабаев на выставке, посвященной Международному дню пожилых людей, который отмечается первого октября, передает Day.Az.

По его словам, в других странах региона существует проблема, связанная со снижением численности молодежи.

"К примеру, численность населения Армении - 2,5 миллиона человек, и доля молодежи составляет 20 процентов. В Азербайджане молодежь составляет 35 процентов от численности населения в 10 миллионов человек", - сказал Бабаев.

Он отметил, что необходимо повысить экономическую активность пожилых людей.

"Мы хотим, чтобы они давали свои рекомендации в качестве консультантов и экспертов", - сказал Бабаев.