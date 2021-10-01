Названо количество людей, попавшихся на коррупции

В результате 34 операций, проведенных за год оперативными группами Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана, был задержан с поличным 71 человек. На основании информации о коррупционных преступлениях, полученной с использованием оперативных методов и средств, было возбуждено 115 уголовных дел.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье генерального прокурора Кямрана Алиева, опубликованной в газете "Азербайджан".

В материале отмечается, что в указанный период главное управление направило в суды 221 уголовное дело в отношении 404 человек.

Материальный ущерб по уголовным делам, направленным в суды, составил 153,887 миллиона манатов. Из этой суммы в период предварительного следствия было обеспечено возмещение ущерба на 11,301 миллиона манатов. Кроме того, был наложен арест на имущество стоимостью 77,715 миллиона манатов. В целом обеспечено взыскание 89,016 миллиона манатов, или 57,8 процента от общего размера ущерба, пишет генпрокурор.

Лица, освобожденные от уголовной ответственности с возмещением материального ущерба в размере 4,587 миллиона манатов по прекращенным уголовным делам, выплатили в государственный бюджет дополнительно 1,062 миллиона манатов, говорится в статье.