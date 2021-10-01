В Азербайджане выявлены еще 689 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлены 689 случаев заражения коронавирусом, 1 816 человек вылечились, 18 - скончались, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлен 484 591 случай заражения коронавирусной инфекцией, 460 738 человек вылечились, 6 543 - скончались, число активных больных составляет 17 310.

За последние сутки в стране проведено 9 558 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 868 573.