https://news.day.az/society/1386535.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 68 732 человека, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 16 611, вторую - 52 121.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 623 360.
При этом первую дозу препарата получили 4 778 843, вторую - 3 844 517 человек.
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