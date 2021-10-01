Суд над Вугаром Сафарли отложен на неопределенное время

Отложен назначенный на сегодня судебный процесс по уголовному делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ (ФГПРСМИ) Вугара Сафарли и занимавших высокие должности в этом фонде Буньямина Исмаилова, Адалета Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Темкина Халилова, Тельмана Таирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намига Гаджиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева в Бакинском суде по тяжким преступлениям было объявлено о том, что не удалось доставить в суд одного из обвиняемых - находящегося под арестом Надира Мамедова.

Согласно поступившей в суд информации, Н.Мамедов переведен в Специализированное лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Поэтому процесс отложен на неопределенное время.

Напомним, Н.Мамедов был руководителем компании "Portos", которая вела строительные работы в здании журналистов.