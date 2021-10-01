https://news.day.az/society/1386560.html В Гяндже грузовик столкнулся с мотоциклом, есть пострадавшие
В Гяндже грузовик столкнулся с мотоциклом, есть пострадавшие
В городе Гянджа произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Шаха Исмаила Хатаи столкнулись грузовик марки "Ford Transit" и мотоцикл.
В результате аварии пострадали два человека - водитель мотоцикла и сидевшая рядом с ним его супруга. Пострадавшие госпитализированы.
По факту проводится расследование.
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