В Гяндже грузовик столкнулся с мотоциклом,

В городе Гянджа произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Шаха Исмаила Хатаи столкнулись грузовик марки "Ford Transit" и мотоцикл.

В результате аварии пострадали два человека - водитель мотоцикла и сидевшая рядом с ним его супруга. Пострадавшие госпитализированы.

По факту проводится расследование.