В Баку обнаружен артиллерийский снаряд

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета в поселке Говсан Сураханского района города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия была незамедлительно вызвана группа пиротехников Службы спасения особого риска министерства.

В первую очередь, сотрудники службы вместе с представителями правоохранительных органов эвакуировали людей с территории на безопасное расстояние и ограничили вход посторонних лиц на территорию. Затем при осмотре места происшествия пиротехники обнаружили непригодный к боевому применению корпус артиллерийского снаряда калибра 76 мм, находка была вывезена с территории.

При повторном осмотре места происшествия и окрестностей не было обнаружено никаких других подозрительных или опасных предметов.