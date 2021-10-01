Кинотеатры Баку о ценах на билеты

Возобновление работы кинотеатров актуализировало вопрос цен на билеты.

Вопрос прокомментировала Trend глава пресс-службы сети кинотеатров "CinemaPlus" Нармин Гасанова, передает Day.Az.

Она отметила, что цены на билеты в кинотеатрах не изменились: "Пока неизвестно, поднимутся ли цены через какое-то время. В кинотеатрах предпочтение будет отдано фильмам на патриотическую тему, связанную с Отечественной войной".

Пресс-секретарь сети кинотеатров "ParkCinema" Рустам Фаталиев сказал Trend, что этот вопрос интересует зрителей: "В наших кинотеатрах цены на билеты не поднялись".

Напомним, что согласно постановлению Оперативного штаба при Кабмине, с 1 октября 2021 года возобновлена работа культурных объектов (включая концертные залы), а также конференц-залов, кинотеатров, театров с условием заполнения не более 50% от общей вместимости.

Отметим, что эти объекты будут работать до 00:00. Лица старше 18 лет смогут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях только при наличии COVID-паспорта или сертификата о противопоказании к вакцинации от COVID-19.