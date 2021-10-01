https://news.day.az/society/1386608.html В Гедабее автомобиль опрокинулся в овраг, ранены 4 человека - есть раненые
В Гедабее автомобиль опрокинулся в овраг, ранены 4 человека - есть раненые
В Гедабее произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Союдлу.
Автомобиль марки "УАЗ", потеряв управление, съехал с дороги и опрокинулся в овраг.
В аварии пострадали Джейран Тагиева 1980 года рождения, Рза Тагиев 1944 года рождения, Эльдар Тагиев 1981 года рождения и Камиль Гулиев 1991 года рождения.
Сообщается, что состояние раненых удовлетворительное. По факту проводится расследование.
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