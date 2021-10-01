В Гедабее автомобиль опрокинулся в овраг, ранены 4 человека

В Гедабее произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Союдлу.

Автомобиль марки "УАЗ", потеряв управление, съехал с дороги и опрокинулся в овраг.

В аварии пострадали Джейран Тагиева 1980 года рождения, Рза Тагиев 1944 года рождения, Эльдар Тагиев 1981 года рождения и Камиль Гулиев 1991 года рождения.

Сообщается, что состояние раненых удовлетворительное. По факту проводится расследование.