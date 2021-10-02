Житель Товуза получил ножевое ранение

В Товузском районе произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Алимарданлы. Гадир Сулейманов (1988 г.р.) был госпитализирован с колото-резаными ранениями. Пострадавший был немедленно прооперирован, его состояние оценивается как удовлетворительное. Подозреваемый в совершении преступления Эльчин Джафаров (1992 г.р.) задержан.

Ведется расследование.