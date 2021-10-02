В Баку сотрудник полиции впал в кому в результате ДТП

В Сабунчинском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Кюрдаханы.

Так, Сулейманов Ибрагим Низами оглу 1995 года рождения, двигаясь на высокой скорости на автомобиле марки "Мерседес", врезался в грузовую машину, принадлежащую хлебопекарне. В результате легковой автомобиль сильно деформировался. Водитель легкового автомобиля и женщина около 25-30 лет получили тяжелые травмы.

Водитель впал в кому, он был госпитализирован в одну из частных больниц. Раненная пассажирка в тяжелом состоянии доставлена в Городскую клиническую больницу № 3.

По данному факту сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции назначена автоэкспертиза.

Отметим, что И.Сулейманов служит сержантом патрульно-постовой службы Сабунчинского районного управления полиции.