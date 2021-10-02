Проводится тестовый экзамен по приему в адвокатуру

В Азербайджане проводится письменный тестовый экзамен для приема в адвокатуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в экзамене, проводимом в компьютерном центре Государственного Экзаменационного Центра (ГИМ), принимают участие 280 кандидатов.

На экзамене, который продлится три часа, кандидатам предлагается 100 тестовых вопросов, касающихся различных областей права.

Самому старшему кандидату, принимающему участие в экзамене, 64 года, а самому молодому - 24 года.

Отметим, распоряжением Президента страны "О дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджанской Республике" Коллегии адвокатов рекомендовано организовывать регулярное проведение квалификационных экзаменов и создать условия для приема в Коллегию новых членов.