Проводится тестовый экзамен по приему в адвокатуру - ФОТО
В Азербайджане проводится письменный тестовый экзамен для приема в адвокатуру.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в экзамене, проводимом в компьютерном центре Государственного Экзаменационного Центра (ГИМ), принимают участие 280 кандидатов.
На экзамене, который продлится три часа, кандидатам предлагается 100 тестовых вопросов, касающихся различных областей права.
Самому старшему кандидату, принимающему участие в экзамене, 64 года, а самому молодому - 24 года.
Отметим, распоряжением Президента страны "О дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджанской Республике" Коллегии адвокатов рекомендовано организовывать регулярное проведение квалификационных экзаменов и создать условия для приема в Коллегию новых членов.
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