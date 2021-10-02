https://news.day.az/society/1386789.html В Баку подростки бросили женщину в море и украли ее сумку - XƏZƏR TV - ВИДЕО
В Баку подростки бросили женщину в море и украли ее сумку - XƏZƏR TV - ВИДЕО
На пляже в поселке Говсан Сураханского района Баку произошло ограбление.
Как передает Day.Az, трое подростков бросили в море 35-летнюю Нибу Алекберову и украли ее сумку и мобильный телефон. А с супругом женщины этот "номер" не прошел: он попытался догнать подростков, однако не смог.
Н.Алекберова незамедлительно обратилась с жалобой в 30-е отделение полиции.
Подозреваемых в совершении преступления подростков задержали, они признались в содеянном.
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