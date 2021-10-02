В Баку подростки бросили женщину в море и украли ее сумку

На пляже в поселке Говсан Сураханского района Баку произошло ограбление.

Как передает Day.Az, трое подростков бросили в море 35-летнюю Нибу Алекберову и украли ее сумку и мобильный телефон. А с супругом женщины этот "номер" не прошел: он попытался догнать подростков, однако не смог.

Н.Алекберова незамедлительно обратилась с жалобой в 30-е отделение полиции.

Подозреваемых в совершении преступления подростков задержали, они признались в содеянном.